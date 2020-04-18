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Ракурс
Сьогодні в Єрусалимі відбудеться сходження Благодатного вогню, фото: «Апостроф»

Церемонія сходження Благодатного вогню сьогодні відбувається у храмі Гробу Господнього (ТРАНСЛЯЦІЯ)

18 кві 2020, 12:11
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Церемонія сходження Благодатного вогню розпочалася у храмі Гробу Господнього в Старому місті Єрусалиму.

Цього року вона відбувається за особливих умов — низка закладів в Ізраїлі, як і в багатьох інших країнах світу, закриті на карантин через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба посольства Ізраїлю в Україні.

У зв’язку з цим на церемонії цього року не присутні тисячі паломників. У ній бере участь обмежена кількість людей — служителі цього храму, а також представники грецької, вірменської, коптської та сирійської православних церков.

Делегації з різних країн, які прибули о Ізраїлю за Благодатним вогнем, очікують на нього в літаках в аеропорту «Бен-Гуріон».

Після сходження Благодатного вогню, служителі грецької православної церкви доставлять його до Яффських воріт Старого міста Єрусалима. Там вогонь передадуть представникам посольств, котрі привезуть його в аеропорт «Бен-Гуріон», щоб передати делегаціям.


Нагадаємо, в Україні на Великдень не будуть послаблювати карантинні обмеження.

Джерело: Ракурс


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