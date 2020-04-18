Сьогодні в Єрусалимі відбудеться сходження Благодатного вогню, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n136944-ceremoniya-shodjennya-blagodatnogo-vognu-sogodni-vidbuvaietsya-u-hrami-grobu-gospodnogo.html

Ракурс

Церемонія сходження Благодатного вогню розпочалася у храмі Гробу Господнього в Старому місті Єрусалиму.

Цього року вона відбувається за особливих умов — низка закладів в Ізраїлі, як і в багатьох інших країнах світу, закриті на карантин через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба посольства Ізраїлю в Україні.

У зв’язку з цим на церемонії цього року не присутні тисячі паломників. У ній бере участь обмежена кількість людей — служителі цього храму, а також представники грецької, вірменської, коптської та сирійської православних церков.

Делегації з різних країн, які прибули о Ізраїлю за Благодатним вогнем, очікують на нього в літаках в аеропорту «Бен-Гуріон».

Після сходження Благодатного вогню, служителі грецької православної церкви доставлять його до Яффських воріт Старого міста Єрусалима. Там вогонь передадуть представникам посольств, котрі привезуть його в аеропорт «Бен-Гуріон», щоб передати делегаціям.

Нагадаємо, в Україні на Великдень не будуть послаблювати карантинні обмеження.