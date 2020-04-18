Наслідки пожежі, фото: ДСНС

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Масштабну пожежу в Чистилівського орнітологічному заказнику, розташованому біля Тернополя, ліквідували сьогодні вранці близько 6.40.

Ця пожежа розпочалася 17 квітня й охопила площу 8 га, горіла суха трава та очерет. Існувала загроза поширення вогню на розташовані поряд будинки та споруди. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Вогонь швидко поширювався, до боротьби з ним були залучені шість автоцистерн.

Цей заказник розташований у межах заболоченої заплави річки Серет, між Пронятином (мікрорайон Тернополя) та селами Біла, Чистилів, Великий Глибочок і Плотича Тернопільського району.

Зазначається, що заболоченість території ускладнювала доступ пожежникам до охопленої вогнем території.

Загалом площа заказника становить 321 га, він є місцем оселення багатьох видів водоплавних та водно-болотних птахів.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні продовжують тліти трава та деревина у кількох осередках займання.