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Наслідки пожежі, фото: ДСНС
Біля Тернополя горів орнітологічний заказник (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n136943-bilya-ternopolya-goriv-ornitologichnyy-zakaznyk-foto-video.htmlРакурс
Масштабну пожежу в Чистилівського орнітологічному заказнику, розташованому біля Тернополя, ліквідували сьогодні вранці близько 6.40.
Ця пожежа розпочалася 17 квітня й охопила площу 8 га, горіла суха трава та очерет. Існувала загроза поширення вогню на розташовані поряд будинки та споруди. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Вогонь швидко поширювався, до боротьби з ним були залучені шість автоцистерн.
Цей заказник розташований у межах заболоченої заплави річки Серет, між Пронятином (мікрорайон Тернополя) та селами Біла, Чистилів, Великий Глибочок і Плотича Тернопільського району.
Зазначається, що заболоченість території ускладнювала доступ пожежникам до охопленої вогнем території.
Загалом площа заказника становить 321 га, він є місцем оселення багатьох видів водоплавних та водно-болотних птахів.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні продовжують тліти трава та деревина у кількох осередках займання.