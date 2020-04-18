Последствия пожара, фото: ГСЧС

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Масштабный пожар в Чистиливском орнитологическом заказнике, расположенном возле Тернополя, ликвидировали сегодня утром около 6.40.

Этот пожар начался 17 апреля и охватил площадь 8 га, горела сухая трава и камыш. Существовала угроза распространения огня на расположенные рядом здания и сооружения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Огонь быстро распространялся, к борьбе с ним были привлечены шесть автоцистерн.

Этот заказник расположен в пределах заболоченной поймы реки Серет, между Пронятином (микрорайон Тернополя) и селами Белая, Чистилов, Великий Глубочек и Плотыча Тернопольского района.

Отмечается, что заболоченность территории затрудняла доступ пожарным к охваченной огнем территории.

В целом площадь заказника составляет 321 га, он является местом жительства многих видов водоплавающих и водно-болотных птиц.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжают тлеть трава и древесина в нескольких ячейках возгорания.