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Украинские медики в начале эпидемии столкнулись с нехваткой средств индивидуальной защиты, фото: «Ракурс»
В начале эпидемии коронавируса Украина вообще не была обеспечена специфическими средствами защиты — Минздравhttps://racurs.ua/n136942-v-nachale-epidemii-koronavirusa-ukraina-ne-byla-obespechena-specificheskimi-sredstvami-zaschity.htmlРакурс
Украина в начале эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 вообще ничем не была обеспечена относительно специфических средств защиты.
Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Почему я подчеркиваю — специфических? Потому что они должны отвечать определенным стандартам, — отметил Степанов. — Например, костюмы биологической защиты, которые соответствуют этим стандартам, в Украине просто не производятся.
По его словам, основной страной, где такие средства производятся, является Китай.
Министр отметил, что теперь каждую неделю в Украину прибывают самолеты с соответствующим грузом, который сразу распределяется по всем областям.
Мы постепенно насыщаем наши учреждения здравоохранения средствами индивидуальной защиты, — заверил Степанов.
Он также прокомментировал ситуацию с Винницкой областью, где уже заразились 97 медиков из 22 медучреждений.
По словам министра, наибольшее количество инфицированных медиков — в Калиновской центральной районной больнице, которая является опорным учреждением в борьбе с коронавирусом. Там в четверг работала комиссия Министерства здравоохранения, которая изучала ситуацию, отметил Степанов.
Министр заверил, что это медучреждение обеспечено 10-дневным запасом средств индивидуальной защиты.
Напомним, в Украине уже официально подтверждены 5 тыс. 106 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.