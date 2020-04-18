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Украинские медики в начале эпидемии столкнулись с нехваткой средств индивидуальной защиты, фото: «Ракурс»

В начале эпидемии коронавируса Украина вообще не была обеспечена специфическими средствами защиты — Минздрав

18 апр 2020, 10:51
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Украина в начале эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 вообще ничем не была обеспечена относительно специфических средств защиты.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Почему я подчеркиваю — специфических? Потому что они должны отвечать определенным стандартам, — отметил Степанов. — Например, костюмы биологической защиты, которые соответствуют этим стандартам, в Украине просто не производятся.

По его словам, основной страной, где такие средства производятся, является Китай.

Министр отметил, что теперь каждую неделю в Украину прибывают самолеты с соответствующим грузом, который сразу распределяется по всем областям.

Мы постепенно насыщаем наши учреждения здравоохранения средствами индивидуальной защиты, — заверил Степанов.

Он также прокомментировал ситуацию с Винницкой областью, где уже заразились 97 медиков из 22 медучреждений.

По словам министра, наибольшее количество инфицированных медиков — в Калиновской центральной районной больнице, которая является опорным учреждением в борьбе с коронавирусом. Там в четверг работала комиссия Министерства здравоохранения, которая изучала ситуацию, отметил Степанов.


Министр заверил, что это медучреждение обеспечено 10-дневным запасом средств индивидуальной защиты.

Напомним, в Украине уже официально подтверждены 5 тыс. 106 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

Источник: Ракурс


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