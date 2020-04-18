Українські медики на початку епідемії зіткнулися з нестачею засобів індивідуального захисту, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n136942-na-pochatku-epidemiyi-koronavirusu-ukrayina-ne-bula-zabezpechena-specyfichnymy-zasobamy-zahystu.html

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Україна на початку епідемії коронавірусу SARS-CoV-2 взагалі нічим не була забезпечена щодо специфічних засобів захисту.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Чому я наголошую — специфічних? Тому що вони мають відповідати певним стандартам, — зазначив Степанов. — Наприклад, костюми біологічного захисту, які відповідають цим стандартам, в Україні просто не виробляються.

За його словами, основною країною, де такі засоби виробляються, є Китай.

Міністр зазначив, що тепер кожного тижня до України прибувають літаки з відповідним вантажем, який відразу розподіляється по всіх областях.

Ми поступово насичуємо наші заклади охорони здоров’я засобами індивідуального захисту, — запевнив Степанов.

Він також прокоментував ситуацію з Вінницькою областю, де вже інфікувалися 97 медиків із 22 медзакладів.

За словами міністра, найбільша кількість інфікованих медиків — у Калинівській центральній районній лікарні, яка є опорним закладом у боротьбі з коронавірусом. Там у четвер працювала комісія Міністерства охорони здоров’я, яка вивчала ситуацію, зазначив Степанов.

Міністр запевнив, що цей медзаклад забезпечений 10-денним запасом засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, в Україні вже офіційно підтверджено 5 тис. 106 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.