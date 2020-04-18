В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n136941-koronavirus-v-ukrayini-kilkist-vypadkiv-infikuvannya-perevyschyla-5-1-tys-infografika.html

Ракурс

Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, в Україні офіційно підтверджено вже у 5 тис. 106 випадках, з них 133 — летальні (71 чоловік та 62 жінки).

Серед померлих 87% складають люди віком від 50 років. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Одужали 275 пацієнтів.

За добу зафіксовано 444 нові випадки, що дещо менше, ніж минулої доби, коли було встановлено антирекорд — 501 випадок коронавірусу.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксовано у Чернівецькій (840 випадків), Івано-Франківській (462 випадки) та Тернопільській областях (366 випадків), а також у місті Києві (770 випадків).

Загалом госпіталізовано 1 тис. 735 осіб, з них 77 дітей, на амбулаторному лікуванні перебувають 3 тис. 371 пацієнт, з яких 225 — діти.

Загалом в Україні з початку року на наявність коронавірусної інфекції методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 52 тис. 534 зразки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора заявив, що в разі, якщо на Великдень відбудеться масове порушення карантину, кількість інфікованих може збільшитися до 2−10% від загальної кількості українців.