В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, в Украине официально подтвержден уже в 5 тыс. 106 случаях, из них 133 — летальные (71 мужчина и 62 женщины).

Среди умерших 87% составляют люди в возрасте от 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Выздоровели 275 пациентов.

За сутки зафиксированы 444 новых случая, что несколько меньше, чем за день до этого, когда был установлен антирекорд — 501 случай коронавируса.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Черновицкой (840 случаев), Ивано-Франковской (462 случая) и Тернопольской областях (366 случаев), а также в Киеве (770 случаев).

Всего госпитализированы 1 тыс. 735 человек, из них 77 детей, на амбулаторном лечении находятся 3 тыс. 371 пациент, из которых 225 — дети.

Всего в Украине с начала года на наличие коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции исследованы 52 тыс. 534 образца.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что в случае, если на Пасху состоится массовое нарушение карантина, количество инфицированных может увеличиться до 2−10% от общего количества украинцев.