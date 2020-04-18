Сегодня в Иерусалиме состоится схождения Благодатного огня, фото: «Апостроф»

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Церемония схождения Благодатного огня началась в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима.

В этом году она происходит при особых условиях — ряд заведений в Израиле, как и во многих других странах мира, закрыты на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба посольства Израиля в Украине.

В связи с этим на церемонии в этом году не присутствовали тысячи паломников. В ней берут участие ограниченное количество участников — служители этого храма, а также представители греческой, армянской, коптской и сирийской православных церквей.

Делегации из разных стран, прибывших в Израиль за Благодатным огнем, ожидают его в самолетах в аэропорту «Бен-Гурион».

После схождения Благодатного огня, служители греческой православной церкви доставят его к Яффским воротам Старого города Иерусалима. Там огонь передадут представителям посольств, которые привезут его в аэропорт «Бен-Гурион», чтобы передать делегациям.

Напомним, в Украине на Пасху не будут ослаблять карантин.