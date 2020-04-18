В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

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Ракурс

В Украине около 78% людей, умерших от коронавируса SARS-CoV-2, имели сопутствующие заболевания.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга по поводу ситуации с эпидемией коронавируса сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Прежде всего, это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек, то есть тяжелые системные заболевания. Те люди, которые непосредственно в группе риска, — сообщил министр.

Поэтому мы всегда обращаемся к людям, имеющим такие заболевания — максимально соблюдать карантин, при появлении первых симптомов сразу обращаться к врачам: или к семейному врачу, или в экстренную скорую помощь, или на горячую линию, — добавил Степанов.

Всего в Украине по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня официально уже подтверждены 5 тыс. 106 случаев коронавируса. С начала эпидемии в Украине заболели 978 медиков и 332 ребенка.

Всего от коронавируса в Украине умерли 133 человека.

Напомним, Степанов сегодня заявил, что на момент начала эпидемии коронавируса Украина вообще не была обеспечена специфическими средствами защиты, которые соответствуют необходимым стандартам.