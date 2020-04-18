Физические упражнения помогут людям на карантине

https://racurs.ua/n136946-kak-legche-perenesti-koronavirus.html

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Больные коронавирусом SARS-CoV-2 смогут перенести это заболевание в значительно более легкой форме, заблаговременно начав выполнять физические упражнения.

Дело в том, что регулярные кардиотренировки могут помочь защитить будущих пациентов с коронавирусом от развития тяжелого осложнения, которое является основной причины смерти — синдрома острого респираторного дистресса (поражения легких). К такому выводу пришли ученые из Университета штата Вирджиния (США), сообщает издание New York Post.

Поэтому ученые рекомендуют ежедневно тратить 30 минут на кардиотренировки (например, на аэробику или езду на велосипеде), чтобы избавить себя от респираторных заболеваний.

Отмечается, что физические нагрузки стимулируют выработку человеческим организмом антиоксиданта, известного как внеклеточная супероксиддисмутаза (EcSOD).

Синдром острого респираторного дистресса наблюдается у 20−40 процентов всех зараженных коронавирусом и в половине случаев приводит к смерти.

Мы не можем жить в изоляции всегда, — подчеркивают ученые. — Регулярные физические упражнения имеют гораздо больше пользы для здоровья, чем мы знаем. Защита от этого тяжелого респираторного заболевания — лишь один из многих примеров.

Напомним, американские ученые считают, что на степень тяжести COVID-19 могут влиять индивидуальные генетические особенности.