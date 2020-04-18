Карантин в Украине и мода. Фото: Pixabay

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Ракурс

Самоизоляция во время карантина в Украине меняет не только отношение к моде, но и восприятие себя в целом, своего лица, тела. Как будут выглядеть наши женщины, когда все это закончится?

Совсем недавно мы обсуждали с известным фэшн-блогером Майей Тульчинской интереснейшие вопросы — как карантин в Украине повлияет на моду. Автор страницы «Доступно и просто о моде и стиле» предполагает, что после выхода из карантина нас ждет взрыв новых идей, возвращение к провокационной роскоши, подчеркнутой женственности, а вот любимый многими минимализм и стиль унисекс на какое-то время, возможно, уйдут со сцены.

Может быть, карантин в Украине заставит многих шире посмотреть на то, что такое «красивая ухоженная женщина».

После карантина в Украине: поход в салон как возврат к привычной жизни

— Майя, как вы думаете, нанесет ли карантин в Украине разрушительный удар по бьюти-индустрии, или, наоборот, она первой преодолеет кризис? Многие десятилетиями считали, что успешная женщина не может показаться на свет божий без маникюра и укладки. А ведь мы выйдем из карантина обросшими, зато с коротко остриженными ногтями. И многие тут же ринутся в салоны.

— Да, думаю, так все и будет. Мы ринемся в салоны, и это будет означать возврат к привычной жизни.

Каждый сам для себя определяет, где проходит черта, отделяющая необходимый гигиенический уход от болезненной одержимости бьюти-технологиями. Кто-то не может жить без искусственных ресниц и ногтей, татуированных бровей, увеличенных губ и множества других «улучшайзингов». А кому-то достаточно аккуратной стрижки и ухоженных рук без яркого лака. Но и те, и другие определенно устанут за время карантина от недоступности своей обычной бьюти-рутины. А уж как мастера соскучатся по своим клиентам!

Говорят, в аэропорту можно увидеть больше искренних поцелуев, чем в церкви у алтаря. Подозреваю, салоны красоты после карантина в Украине увидят больше счастливых улыбок и радостных встреч, чем многие другие заведения.

Девочка-дочка и женщина-вамп

«Посткарантинный макияж» — отдельный интересный вопрос, поэтому мы обратились с ним к визажисту и мастеру перманентного макияжа Ирине Рассадиной, которая основала волонтерский проект по помощи онкобольным женщинам. Ирина и другие мастера перманентного макияжа через свое искусство помогают им восстановить красоту.

— Возможно, после выхода из карантина появятся новые тенденции в макияже? Если в моду войдет «новая роскошь», то и макияж может какое время быть… впечатляющим. Можно ли ожидать некий прорыв не только в модных тенденциях, но и в технологиях ухода за собой?

— Я считаю, что макияж будет подчеркнуто сексуальным, ведь после пережитых потрясений женщины склонны больше себя украшать, потому что… ищут пару. Чистая биология. Самая сексуальная часть лица — губы, поэтому можно предположить, что в моду войдут яркие красные сочные, даже несколько вульгарные губы. Можно с достаточной уверенностью сказать, что уйдут в прошлое большие мохнатые черные брови. Туда им и дорога. Мохнатые брови — признак маскулинности, мужественности. Девушки, которые делают широкие плотные большие брови, подсознательно хотят подчеркнуть независимость и даже агрессивность.

Скорее всего, после карантина в Украине модными будут два варианта макияжа — с красными губами либо тоже очень женственный макияж нюд, бледное нежное лицо без утрированных бровей. Условно говоря, два типа — девочка-дочка и женщина-вамп.

Полные женщины — это огромный рынок, который модная индустрия долго игнорировала

Блогер Майя Тульчинская, к разговору с которой мы возвращаемся, отличается от подавляющего большинства модных обозревателей тем, что помогает создать образы обычным женщинам, а не исключительно юным феям модельных пропорций. Ее статьи и посты, в которых обсуждаются модные проблемы пышнотелых бодипозитивных дам, вызывают бурю эмоций и споров. Поэтому именно ей мы задали больной для многих вопрос:

— Из карантина в Украине некоторые выйдут не только нестрижеными, но и изрядно поправившимися. Можно ли ожидать, что в связи с этим общество пересмотрит стандарты красоты и несколько смягчит требования к «идеальному виду»?

— То, что мы сейчас наблюдаем, — это такой уровень гуманизма и человечности, какого наша цивилизация еще не знала. Сто лет назад жертвами испанки стали десятки миллионов, но отношение к смерти и ценность человеческой жизни тогда были совершенно иными. Мир не объявлял глобальный карантин, никто не запирался добровольно дома, чтобы спасти от заражения своих сограждан. А сегодня миллионы людей сидят в самоизоляции, хотя понимают, что им самим, скорее всего, ничего не угрожает. Если они и заразятся коронавирусом, то перенесут его как обычный грипп. Но ради тех немногих, для кого вирус может стать фатальным, они готовы пожертвовать своим комфортом и свободой. И множество людей в разных странах сделали это по собственной воле, еще до того, как карантин стал обязательным.

Это свидетельство того, что человеческая жизнь стала ценной как никогда раньше. Любая жизнь, в том числе жизнь пожилого, тяжело больного человека или человека с инвалидностью. Общество учится проявлять милосердие и внимание к тем, кого раньше считало балластом. Все последние годы мы видим, как меняется отношение к возрасту, как стигматизация старости уходит в прошлое. В рекламе и на подиумах стали появляться модели с седыми волосами. Модную одежду и косметику рекламируют женщины, которым за 60 и даже за 80!

Меняется и отношение к телу. Полные женщины — это огромный рынок, который до недавних пор модная индустрия фактически игнорировала. Но сегодня все больше брендов расширяют свои размерные линейки, все больше дизайнеров выводят на подиумы пышных моделей. Эшли Грэм, самая популярная модель Plus Size, в 2017 году вошла в десятку наиболее высокооплачиваемых моделей в мире.

Еще несколько лет назад реклама нижнего белья — это было царство «идеальных» тел, худых, длинноногих и юных. Сегодня, кажется, не осталось ни одного крупного бренда белья и купальников, который не представил бы в своей рекламе женщин всех конфигураций, от худышек до пышек.

Это началось не вчера, процесс гуманизации и демократизации моды набирал обороты несколько лет. В отчете «The State of Fashion», который ежегодно выпускает издание Business of Fashion совместно с консалтинговой компанией McKinsey & Company, именно инклюзия и разнообразие названы одним из ключевых приоритетов модной индустрии в 2020 году. Этот отчет был опубликован, когда еще ничто не предвещало глобального карантина. Но в нем прогнозируется, что моду ожидает глобальный кризис и шансов на выживание будет больше у тех компаний, которые включат в свою аудиторию людей любого возраста, цвета кожи, комплекции. Не будут требовать от своих клиентов идеальности, а смогут стать идеальными для самых разных клиентов.

Думаю, глобальный карантин только усилит эту тенденцию. Конечно, всемирная индустрия похудения так легко не сдастся, она будет бороться за свои доходы. Но именно сейчас ценностью №1 для людей становится здоровье. И это отличный шанс для диетологов и спортивных тренеров. Им не нужно продавать свои услуги через чувство вины и навязывание недостижимых стандартов. Им нужно помогать людям быть здоровыми и счастливыми — в том весе и в том теле, в котором им комфортно.