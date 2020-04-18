Карантин в Україні і мода. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2614-vyhid-z-karantynu-i-moda-yak-vyglyadatymut-jinky.html

Ракурс

Самоізоляція під час карантину в Україні змінює не лише ставлення до моди, а й сприйняття себе загалом, свого обличчя, тіла. Як виглядатимуть наші жінки, коли все це закінчиться?

Зовсім нещодавно ми обговорювали з відомою фешн-блогеркою Майєю Тульчинською дуже цікаві питання — як карантин в Україні вплине на моду. Авторка сторінки «Доступно та просто про моду і стиль» передбачає, що після виходу з карантину на нас чекає вибух нових ідей, повернення до провокаційної розкоші, підкресленої жіночності, а ось улюблений для багатьох мінімалізм і стиль унісекс на якийсь час, можливо, підуть зі сцени.

Ймовірно, карантин в Україні змусить багатьох ширше подивитися на те, що таке «красива доглянута жінка».

Після карантину в Україні: похід до салону як повернення до звичного життя

— Майя, як ви вважаєте, чи завдасть карантин в Україні руйнівного удару по б'юті-індустрії, або, навпаки, вона першою подолає кризу? Багато хто десятиліттями вважав, що успішна жінка не може вийти на світ божий без манікюру та укладки. Але ж ми вийдемо з карантину оброслими, зате з коротко підстриженими нігтями. І багато хто одразу ж кинеться до салонів.

— Так, думаю, так все і буде. Ми ринемося в салони, і це означатиме повернення до звичного життя.

Кожен сам для себе визначає, де проходить межа, яка відокремлює необхідний гігієнічний догляд від хворобливої одержимості б'юті-технологіями. Хтось не може жити без штучних вій та нігтів, татуйованих брів, збільшених губ і безлічі інших «поліпшувачів». А комусь достатньо акуратної стрижки і доглянутих рук без яскравого лаку. Але і ті, й інші втомляться за час карантину від недоступності своєї звичайної б'юті-рутини. А вже як майстри скучать за своїми клієнтами!

Кажуть, в аеропорту можна побачити більше щирих поцілунків, ніж у церкві біля вівтаря. Підозрюю, салони краси після карантину в Україні побачать більше щасливих усмішок і радісних зустрічей, ніж багато інших закладів.

Дівчинка-дочка і жінка-вамп

«Посткарантинний макіяж» — окреме цікаве питання, тому ми звернулися з ним до візажистки і майстрині перманентного макіяжу Ірини Рассадіної, яка заснувала волонтерський проект з допомоги онкохворим жінкам. Ірина та інші майстри перманентного макіяжу через своє мистецтво допомагають їм відновити красу.

— Можливо, після виходу з карантину з'являться нові тенденції в макіяжі? Якщо в моду увійде «нова розкіш», то і макіяж може якийсь час бути... таким, що вражає. Чи можна очікувати на якийсь прорив не лише в модних тенденціях, а й у технологіях догляду за собою?

— Я вважаю, що макіяж буде підкреслено сексуальним, адже після пережитих потрясінь жінки схильні більше себе прикрашати, тому що... шукають пару. Чиста біологія. Найсексуальніша частина обличчя — губи, тому можна припустити, що в моду увійдуть яскраві червоні соковиті, навіть дещо вульгарні губи. Можна з достатньою впевненістю сказати, що підуть в минуле великі волохаті чорні брови. Туди їм і дорога. Волохаті брови — ознака маскулінності, мужності. Дівчата, які роблять широкі щільні великі брови, підсвідомо хочуть підкреслити незалежність і навіть агресивність.

Скоріш за все, після карантину в Україні модними будуть два варіанти макіяжу — з червоними губами або теж дуже жіночний макіяж нюд, бліде ніжне обличчя без перебільшених брів. Умовно кажучи, два типи — дівчинка-дочка і жінка-вамп.

Повні жінки — це величезний ринок, який модна індустрія довго ігнорувала

Блогерка Майя Тульчинська, до розмови з якою ми повертаємося, відрізняється від переважної більшості модних оглядачів тим, що допомагає створити образи звичайним жінкам, а не виключно юним феям модельних пропорцій. Її статті і пости, в яких обговорюються модні проблеми пишнотілих бодіпозитивних дам, викликають бурю емоцій і суперечок. Тому саме їй ми поставили болюче для багатьох запитання:

— З карантину в Україні дехто вийде не лише нестриженими, а й такими, що неабияк погладшали. Чи можна очікувати, що з огляду на це суспільство перегляне стандарти краси і трохи пом'якшить вимоги до «ідеального вигляду»?

— Те, що ми зараз спостерігаємо, — це такий рівень гуманізму і людяності, якого наша цивілізація ще не знала. Сто років тому жертвами іспанки стали десятки мільйонів, але ставлення до смерті і цінність людського життя тоді були зовсім іншими. Світ не оголошував глобальний карантин, ніхто не замикався добровільно вдома, щоб врятувати від зараження своїх співгромадян. А сьогодні мільйони людей сидять у самоізоляції, хоча розуміють, що їм самим, скоріш за все, нічого не загрожує. Якщо вони і заразяться на коронавірус, то перенесуть його як звичайний грип. Але заради тих небагатьох, для кого вірус може стати фатальним, вони готові пожертвувати своїм комфортом і свободою. І безліч людей у різних країнах зробили це з власної волі, ще до того, як карантин став обов'язковим.

Це свідчення того, що людське життя стало цінним як ніколи раніше. Будь-яке життя, в тому числі життя літньої, важко хворої людини або людини з інвалідністю. Суспільство вчиться виявляти милосердя і увагу до тих, кого раніше вважало баластом. Всі останні роки ми бачимо, як змінюється ставлення до віку, як стигматизація старості йде в минуле. У рекламі і на подіумах почали з'являтися моделі з сивим волоссям. Модний одяг і косметику рекламують жінки, яким за 60 і навіть за 80!

Змінюється і ставлення до тіла. Повні жінки — це величезний ринок, який донедавна модна індустрія фактично ігнорувала. Але сьогодні дедалі більше брендів розширюють свої розмірні лінійки, все більше дизайнерів виводять на подіуми пишних моделей. Ешлі Грехем, найпопулярніша модель Plus Size, у 2017 році увійшла до десятки найбільш високооплачуваних моделей у світі.

Ще кілька років тому реклама спідньої білизни — це було царство «ідеальних» тіл, худих, довгоногих і юних. Сьогодні, здається, не лишилося жодного великого бренду білизни та купальників, який не представив би у своїй рекламі жінок будь-яких конфігурацій, від худеньких до пампушок.

Це почалося не вчора, процес гуманізації та демократизації моди набирав обертів кілька років. У звіті «The State of Fashion», який щорічно випускає видання Business of Fashion спільно з консалтинговою компанією McKinsey & Company, саме інклюзія і різноманітність названі одним з ключових пріоритетів модної індустрії у 2020 році. Цей звіт був опублікований, коли ще ніщо не віщувало глобального карантину. Але в ньому прогнозується, що на моду очікує глобальна криза і шансів на виживання буде більше у тих компаній, які включать у свою аудиторію людей будь-якого віку, кольору шкіри, комплекції. Не вимагатимуть від своїх клієнтів ідеальності, а зможуть стати ідеальними для найрізноманітніших клієнтів.

Думаю, глобальний карантин тільки посилить цю тенденцію. Звичайно, всесвітня індустрія схуднення так легко не здасться, вона буде боротися за свої доходи. Але саме зараз цінністю №1 для людей стає здоров'я. І це чудовий шанс для дієтологів і спортивних тренерів. Їм не потрібно продавати свої послуги через почуття провини і нав'язування недосяжних стандартів. Їм потрібно допомагати людям бути здоровими і щасливими — в тій вазі і в тому тілі, в якому їм комфортно.