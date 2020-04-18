Мартен Фуркад, фото: «Спорт-Экспресс»

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Ракурс

Международный союз биатлонистов перепутал победителя Кубка мира-2019/20.

Вместо норвежца Йоханнеса Бе награду за победу в общем зачете Кубка мира — Большой хрустальный глобус — получил французский биатлонист Мартен Фуркад. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Вместо этого норвежец получил награду, которая должна была достаться Фуркаду, — Малый хрустальный глобус за победу в индивидуальном зачете.

Отмечается, что об этом курьезном инциденте Фуркад сообщил во время прямого эфира в соцсети Instagram.

Я предложил ему оставить трофеи, он особо не возражал, — рассказал Фуркад.



Фуркад недавно завершил спортивную карьеру. Большой хрустальный глобус он выигрывал с 2012 по 2018 годы. На этот раз в борьбе за награду он всего на два очка уступил Бе.

Напомним, на Олимпиаде 2018 года мужской сборной США по керлингу ошибочно вручили женские медали.