Погода в Украине 19 апреля: на Пасху похолодает, пройдет дождь на севере и в Киеве, ночью прогнозируют мороз (КАРТА)https://racurs.ua/n136949-pogoda-v-ukraine-19-aprelya-na-pashu-poholodaet-proydet-dojd-na-severe-i-v-kieve-nochu.htmlРакурс
Погода в Украине на Пасху, 19 апреля, будет днем теплой, хотя температурные показатели несколько снизятся. Синоптики предупредили о ночных заморозках.
Тепло в воскресенье будет в западных областях и на юге, где воздух днем прогреется до +15−17°. Дожди днем ожидаются на севере, в Киеве, а также в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Кроме того, синоптики прогнозируют ночью 19−20 апреля, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0…-5°, а 19−20 апреля — в северных, западных (кроме Закарпатья) и в Винницкой областях. 19 апреля в восточных областях также будут сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0…-5°.
Погода в Киеве 19 апреля: днем ожидается дождь, ночью температура воздуха составит +1…+3°, днем — 10−13°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Погода во Львове: сутки пройдут без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 0…-2 °, днем — поднимутся до +10…12°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
В Одессе ночью синоптики прогнозируют сухую погоду, днем пройдет дождь. Ночью температура составит 4…6°, днем — +13…+15°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Погода в Днепре прогнозируется без осадков. Ночью градусники покажут −1…+1°, днем — +10…12°. В Харькове температура воздуха ночью опустится до −1…−3°, днем поднимется до +11…+13°.
На Закарпатье синоптики осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит +3…+5°, днем +15…+17°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве будет достаточно спокойной, днем ожидаются лишь небольшие возмущения.
Столица в эти дни страдает от смога, который вызвали пожары в Киевской и Житомирской областях. По информации метеорологов, уровень загрязнения атмосферного воздуха в воскресенье несколько понизится, но в большинстве районов города будет все еще высоким.