Погода в Украине 19 апреля: на Пасху похолодает, пройдет дождь на севере и в Киеве, ночью прогнозируют мороз, фото — Ракурс

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Погода в Украине на Пасху, 19 апреля, будет днем ​​теплой, хотя температурные показатели несколько снизятся. Синоптики предупредили о ночных заморозках.

Тепло в воскресенье будет в западных областях и на юге, где воздух днем ​​прогреется до +15−17°. Дожди днем ​​ожидаются на севере, в Киеве, а также в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Кроме того, синоптики прогнозируют ночью 19−20 апреля, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0…-5°, а 19−20 апреля — в северных, западных (кроме Закарпатья) и в Винницкой областях. 19 апреля в восточных областях также будут сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0…-5°.

Погода в Киеве 19 апреля: днем ​​ожидается дождь, ночью температура воздуха составит +1…+3°, днем ​​— 10−13°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове: сутки пройдут без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 0…-2 °, днем ​​— поднимутся до +10…12°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Одессе ночью синоптики прогнозируют сухую погоду, днем пройдет дождь. Ночью температура составит 4…6°, днем ​​— +13…+15°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре прогнозируется без осадков. Ночью градусники покажут −1…+1°, днем ​— +10…12°. В Харькове температура воздуха ночью опустится до −1…−3°, днем поднимется до +11…+13°.

На Закарпатье синоптики осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит +3…+5°, днем +15…+17°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве будет достаточно спокойной, днем ​​ожидаются лишь небольшие возмущения.

Столица в эти дни страдает от смога, который вызвали пожары в Киевской и Житомирской областях. По информации метеорологов, уровень загрязнения атмосферного воздуха в воскресенье несколько понизится, но в большинстве районов города будет все еще высоким.