Погода в Україні на 19 квітня: на Великдень похолоднішає, дощитиме на півночі та у Києві, уночі прогнозують мороз, фото — Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136949-pogoda-v-ukrayini-na-19-kvitnya-na-velykden-poholodnishaie-doschytyme-na-pivnochi-ta-u-kyievi.html

Ракурс

Погода в Україні на Великдень, 19 квітня, буде вдень теплою, хоча температурні показники дещо знизяться. Синоптики попередили про нічні заморозки.

Найтепліше у неділю буде у західних областях та на півдні, де повітря вдень прогріється до +15−17°. Дощі удень очікуються на півночі, в столиці, а також в Одеській та Миколаївській областях. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Крім того, синоптики прогнозують вночі 19−20 квітня, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0−5°, а 19−20 квітня — у північних, західних (крім Закарпаття) та у Вінницькій областях. 19 квітня в східних областях також будуть сильні (на поверхні ґрунту та в повітрі) заморозки 0−5°.

Погода у Києві 19 квітня: удень очікується дощ, Вночі температура повітря становитиме 1…+3°, вдень — 10−13°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові: доба мине без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0…−2°, вдень — піднімуться до +10…12°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

В Одесі вночі синоптики прогнозують суху погоду, вдень пройде дощ. Вночі температура становитиме 4…6°, вдень — 13…15°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі прогнозується без опадів. Вночі термометри покажуть −1…+1°, вдень — +10…+12°. У Харкові температура повітря вночі опуститься до −1…−3°, вдень — підніметься до +11…+13°.

На Закарпатті синоптики опадів не прогнозують. Вночі — +3…+5°, вдень — +15…+17°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві буде досить спокійним, удень очікуються лише невеликі збурення.

Столиця у ці дні потерпає від смогу, який спричинили пожежі на Київщині та Житомирщині. За інформацією метеорологів, рівень забруднення атмосферного повітря у неділю дещо понизиться, але в більшості районів міста буде все ще високим.