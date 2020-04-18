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Ракурс
На Киевщине продолжаются многочисленные пожары, фото: ГСЧС

В Киеве и пригороде за сутки зафиксировали почти 40 пожаров травяного настила

18 апр 2020, 15:13
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В экосистемах Киева и Киевской области за сутки зафиксировали 37 пожаров травяного настила.

В результате в воздухе столицы зафиксировано превышение содержания диоксида серы, формальдегида и диоксида азота. Об этом сообщает «Официальный портал Киева».

Отмечается, что четыре такие пожары произошли в самом Киеве:

  • Деснянский район — площадь 700 кв. м;
  • Голосеевский район — площадь 500 кв. м;
  • Дарницкий район — площадь 50 кв. м;
  • Святошинский район — площадь 50 кв. м.

В настоящее время эти возгорания ликвидированы.

Еще 33 пожара были зафиксированы в Киевской области, их общая площадь составила 26,8 га.

Кроме того, горят торфяники в селе Безрадичи Обуховского района (площадь пожара составляет 0,4 га) и селе Нижняя Дубечня Вышгородского района (площадь 0,2 га).

Так что киевлян призывают без крайней необходимости не выходить на улицу, держать окна закрытыми, а также потреблять больше жидкости.


Инфографика: КМДА

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко недавно заявил, что недавнее задымление столицы стало следствием не только масштабных пожаров в Чернобыльской зоне.

Источник: Ракурс


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