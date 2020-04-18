На Київщині тривають численні пожежі, фото: ДСНС

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В екосистемах Києва та Київської області за добу зафіксували 37 пожеж трав’яного настилу.

В результаті у повітрі столиці зафіксовано перевищення вмісту діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту. Про це повідомляє «Офіційний портал Києва».

Зазначається, що чотири такі пожежі трапилися у самому Києві:

Деснянський район — площа 700 кв. м;

Голосіївський район — площа 500 кв. м;

Дарницький район — площа 50 кв. м;

Святошинський район — площа 50 кв. м.

Наразі ці займання ліквідували.

Ще 33 пожежі були зафіксовані в Київській області, їхня загальна площа становила 26,8 га.

Крім того, горять торфовища у селі Великі Дмитровичі Обухівського району (площа пожежі становить 0,4 га) та селі Нижня Дубечня Вишгородського району (площа 0,2 га).

Тож киян закликають без нагальної потреби не виходити на вулицю, тримати вікна зачиненими, а також споживати більше рідини.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко нещодавно заявив, що нещодавнє задимлення столиці стало наслідком не лише масштабних пожеж у Чорнобильській зоні.