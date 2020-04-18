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Ракурс
Мартен Фуркад, фото: «Спорт-Экспресс»

Нагороду Кубка світу з біатлону помилково надіслали іншому спортсмену

18 кві 2020, 15:55
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Міжнародний союз біатлоністів переплутав переможця Кубка світу-2019/20.

Замість норвежця Йоханнеса Бо нагороду за перемогу в загальному заліку Кубка світу — Великий кришталевий глобус — отримав французький біатлоніст Мартен Фуркад. Про це повідомляє видання L’Equipe.

Натомість норвежець отримав нагороду, котра мала дістатися Фуркаду, — Малий кришталевий глобус за перемогу в індивідуальному заліку.

Зазначається, що про цей курйозний інцидент Фуркад повідомив під час прямого ефіру в соцмережі Instagram.

Я запропонував йому залишити трофеї, він особливо не заперечував, — розповів Фуркад.


Фуркад нещодавно завершив спортивну кар'єру. Великий кришталевий глобус він вигравав з 2012 по 2018 роки. Цього разу в боротьбі за нагороду він всього на два очки поступився Бо.

Нагадаємо, на Олімпіаді 2018 року чоловічій збірній США з керлінгу помилково вручили жіночі медалі.


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