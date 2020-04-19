Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

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В Киеве за минувшие сутки зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общее количество заражений возросло до 801 случая. За 18 апреля коронавирус обнаружили у четырех медиков. Опасная болезнь унесла жизнь одного человека. Об этом 19 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

По словам мэра, вчера заразились женщины в возрасте от 29 до 76 лет и девочка 10 лет. Кроме того, коронавирус подхватили 11 мужчин от 26 до 77 лет и 13-летний подросток.

В Киеве госпитализировали пять человек, а остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Также мэр столицы поздравил киевлян с праздником Пасхи, опубликовав в Facebook соответствующее видео. Городской голова призвал горожан оставаться дома во время пасхальных праздников.

Проведите светлый праздник Вознесения Господня с семьей дома. Вера — она всегда с нами. Где бы мы ни были. А благочестие — в поступках, добрых делах и светлых мыслях, — отметил мэр.



Напомним, сегодня в Украине зафиксировали 5 тыс. 449 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. От коронавируса умер 141 человек. Полностью выздоровели от болезни 347 пациентов.