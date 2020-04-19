Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

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У Києві за минулу добу зареєстрували 31 випадок зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Загальна кількість заражень зросла до 801 випадку. За 18 квітня коронавірус виявили у чотирьох медиків. Небезпечна хвороба забрала життя однієї людини. Про це 19 квітня повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

За словами мера, вчора заразилися жінки вiком вiд 29 до 76 років та дівчинка 10 років. Крім того, коронавірус підхопили 11 чоловіків від 26 до 77 рокiв й 13-річний підліток.

У Києві госпіталізували п’ятьох осіб, а інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Також мер столиці привітав киян із святом Великодня, опублікувавши у Facebook відповідне відео. Міський голова закликав містян залишатися вдома під час великодні свят.

Проведіть світле свято Воскресіння Господнього з сім'єю вдома. Віра — вона завжди з нами. Де б ми не були. А благочестя — у вчинках, добрих справах і світлих думках, — зазначив мер.



Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксовано 5 тис. 449 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Від коронавірусу померла 141 особа. Повністю одужали від хвороби 347 пацієнтів.