Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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В Україні станом на 9.00 сьогоднішнього дня зафіксовано 5 тис. 449 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Кількість смертей від коронавірусу зросла до 141 особи. Повністю одужали від хвороби 347 пацієнтів. За останню добу коронавірус виявили у 343 осіб. Про це 16 квітня повідомив Центр громадського здоров’я України МОЗ у Facebook.

Зазначається, що станом на сьогоднішній ранок до Центру надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. З початку року медики отримали 17 тис. 368 підозр.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 330 випадків;

Волинська область — 150 випадків;

Дніпропетровська область — 110 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 211 випадків;

Закарпатська область — 182 випадки;

Запорізька область — 131 випадок;

Івано-Франківська область — 480 випадків;

Кіровоградська область — 245 випадків;

м. Київ — 801 випадок;

Київська область — 304 випадки;

Львівська область — 245 випадків;

Луганська область — 24 випадки;

Миколаївська область — 37 випадків;

Одеська область — 112 випадків;

Полтавська область — 61 випадок;

Рівненська область — 308 випадків;

Сумська область — 83 випадки;

Тернопільська область — 390 випадків;

Харківська область — 67 випадків;

Херсонська область — 63 випадки;

Хмельницька область — 47 випадків;

Чернівецька область — 889 випадків;

Черкаська область — 151 випадок;

Чернігівська область — 12 випадків.

У МОЗ наголосили, що відсутні дані з окупованого Донбасу та Криму.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що 74%, тобто троє з чотирьох померлих в Україні від коронавірусної хвороби, мали ще й серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.