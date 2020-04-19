Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

В Україні кількість заражених COVID-19 зросла до 5 тис. 449 осіб (ІНФОГРАФІКА)

19 кві 2020, 10:14
999

В Україні станом на 9.00 сьогоднішнього дня зафіксовано 5 тис. 449 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Кількість смертей від коронавірусу зросла до 141 особи. Повністю одужали від хвороби 347 пацієнтів. За останню добу коронавірус виявили у 343 осіб. Про це 16 квітня повідомив Центр громадського здоров’я України МОЗ у Facebook.

Зазначається, що станом на сьогоднішній ранок до Центру надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. З початку року медики отримали 17 тис. 368 підозр.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 330 випадків;
  • Волинська область — 150 випадків;
  • Дніпропетровська область — 110 випадків;
  • Донецька область — 16 випадків;
  • Житомирська область — 211 випадків;
  • Закарпатська область — 182 випадки;
  • Запорізька область — 131 випадок;
  • Івано-Франківська область — 480 випадків;
  • Кіровоградська область — 245 випадків;
  • м. Київ — 801 випадок;
  • Київська область — 304 випадки;
  • Львівська область — 245 випадків;
  • Луганська область — 24 випадки;
  • Миколаївська область — 37 випадків;
  • Одеська область — 112 випадків;
  • Полтавська область — 61 випадок;
  • Рівненська область — 308 випадків;
  • Сумська область — 83 випадки;
  • Тернопільська область — 390 випадків;
  • Харківська область — 67 випадків;
  • Херсонська область — 63 випадки;
  • Хмельницька область — 47 випадків;
  • Чернівецька область — 889 випадків;
  • Черкаська область — 151 випадок;
  • Чернігівська область — 12 випадків.

У МОЗ наголосили, що відсутні дані з окупованого Донбасу та Криму.


Коронавірус в Україні. Фото: Інфографіка

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що 74%, тобто троє з чотирьох померлих в Україні від коронавірусної хвороби, мали ще й серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів