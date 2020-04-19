В Україні кількість заражених COVID-19 зросла до 5 тис. 449 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n136966-v-ukrayini-kilkist-zarajenyh-covid-19-zrosla-do-5-tys-449-osib-infografika.htmlРакурс
В Україні станом на 9.00 сьогоднішнього дня зафіксовано 5 тис. 449 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.
Кількість смертей від коронавірусу зросла до 141 особи. Повністю одужали від хвороби 347 пацієнтів. За останню добу коронавірус виявили у 343 осіб. Про це 16 квітня повідомив Центр громадського здоров’я України МОЗ у Facebook.
Зазначається, що станом на сьогоднішній ранок до Центру надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. З початку року медики отримали 17 тис. 368 підозр.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 330 випадків;
- Волинська область — 150 випадків;
- Дніпропетровська область — 110 випадків;
- Донецька область — 16 випадків;
- Житомирська область — 211 випадків;
- Закарпатська область — 182 випадки;
- Запорізька область — 131 випадок;
- Івано-Франківська область — 480 випадків;
- Кіровоградська область — 245 випадків;
- м. Київ — 801 випадок;
- Київська область — 304 випадки;
- Львівська область — 245 випадків;
- Луганська область — 24 випадки;
- Миколаївська область — 37 випадків;
- Одеська область — 112 випадків;
- Полтавська область — 61 випадок;
- Рівненська область — 308 випадків;
- Сумська область — 83 випадки;
- Тернопільська область — 390 випадків;
- Харківська область — 67 випадків;
- Херсонська область — 63 випадки;
- Хмельницька область — 47 випадків;
- Чернівецька область — 889 випадків;
- Черкаська область — 151 випадок;
- Чернігівська область — 12 випадків.
У МОЗ наголосили, що відсутні дані з окупованого Донбасу та Криму.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, що 74%, тобто троє з чотирьох померлих в Україні від коронавірусної хвороби, мали ще й серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.