В Украине количество зараженных COVID-19 возросло до 5 тыс. 449 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n136966-v-ukraine-kolichestvo-zarajennyh-covid-19-vozroslo-do-5-tys-449-chelovek-infografika.htmlРакурс
В Украине по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня зафиксировали 5 тыс. 449 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Количество смертей от коронавируса возросло до 141 человека. Полностью выздоровели от болезни 347 пациентов. За последние сутки коронавирус обнаружили у 343 человек. Об этом 16 апреля сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшнее утро в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. С начала года медики получили 17 тыс. 368 подозрений.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 330 случаев;
- Волынская область — 150 случаев;
- Днепропетровская область — 110 случаев;
- Донецкая область — 16 случаев;
- Житомирская область — 211 случаев;
- Закарпатская область — 182 случая;
- Запорожская область — 131 случай;
- Ивано-Франковская область — 480 случаев;
- Кировоградская область — 245 случаев;
- г. Киев — 801 случай;
- Киевская область-304 случая;
- Львовская область — 245 случаев;
- Луганская область — 24 случая;
- Николаевская область — 37 случаев;
- Одесская область — 112 случаев;
- Полтавская область — 61 случай;
- Ровенская область — 308 случаев;
- Сумская область — 83 случая;
- Тернопольская область — 390 случаев;
- Харьковская область — 67 случаев;
- Херсонская область — 63 случая;
- Хмельницкая область — 47 случаев;
- Черновицкая область — 889 случаев;
- Черкасская область — 151 случай;
- Черниговская область — 12 случаев.
В Минздраве отметили, что отсутствуют данные из оккупированного Донбасса и Крыма.
Напомним, в Минздраве заявили, что 74%, то есть три из четырех умерших в Украине от коронавирусной болезни, имели еще и сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.