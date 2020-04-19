Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

В Украине количество зараженных COVID-19 возросло до 5 тыс. 449 человек (ИНФОГРАФИКА)

19 апр 2020, 10:14
999

В Украине по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня зафиксировали 5 тыс. 449 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Количество смертей от коронавируса возросло до 141 человека. Полностью выздоровели от болезни 347 пациентов. За последние сутки коронавирус обнаружили у 343 человек. Об этом 16 апреля сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшнее утро в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. С начала года медики получили 17 тыс. 368 подозрений.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 330 случаев;
  • Волынская область — 150 случаев;
  • Днепропетровская область — 110 случаев;
  • Донецкая область — 16 случаев;
  • Житомирская область — 211 случаев;
  • Закарпатская область — 182 случая;
  • Запорожская область — 131 случай;
  • Ивано-Франковская область — 480 случаев;
  • Кировоградская область — 245 случаев;
  • г. Киев — 801 случай;
  • Киевская область-304 случая;
  • Львовская область — 245 случаев;
  • Луганская область — 24 случая;
  • Николаевская область — 37 случаев;
  • Одесская область — 112 случаев;
  • Полтавская область — 61 случай;
  • Ровенская область — 308 случаев;
  • Сумская область — 83 случая;
  • Тернопольская область — 390 случаев;
  • Харьковская область — 67 случаев;
  • Херсонская область — 63 случая;
  • Хмельницкая область — 47 случаев;
  • Черновицкая область — 889 случаев;
  • Черкасская область — 151 случай;
  • Черниговская область — 12 случаев.

В Минздраве отметили, что отсутствуют данные из оккупированного Донбасса и Крыма.


Коронавирус в Украине. Фото: Инфографика

Напомним, в Минздраве заявили, что 74%, то есть три из четырех умерших в Украине от коронавирусной болезни, имели еще и сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров