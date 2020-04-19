Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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В Украине по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня зафиксировали 5 тыс. 449 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Количество смертей от коронавируса возросло до 141 человека. Полностью выздоровели от болезни 347 пациентов. За последние сутки коронавирус обнаружили у 343 человек. Об этом 16 апреля сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшнее утро в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. С начала года медики получили 17 тыс. 368 подозрений.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 330 случаев;

Волынская область — 150 случаев;

Днепропетровская область — 110 случаев;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 211 случаев;

Закарпатская область — 182 случая;

Запорожская область — 131 случай;

Ивано-Франковская область — 480 случаев;

Кировоградская область — 245 случаев;

г. Киев — 801 случай;

Киевская область-304 случая;

Львовская область — 245 случаев;

Луганская область — 24 случая;

Николаевская область — 37 случаев;

Одесская область — 112 случаев;

Полтавская область — 61 случай;

Ровенская область — 308 случаев;

Сумская область — 83 случая;

Тернопольская область — 390 случаев;

Харьковская область — 67 случаев;

Херсонская область — 63 случая;

Хмельницкая область — 47 случаев;

Черновицкая область — 889 случаев;

Черкасская область — 151 случай;

Черниговская область — 12 случаев.

В Минздраве отметили, что отсутствуют данные из оккупированного Донбасса и Крыма.

Напомним, в Минздраве заявили, что 74%, то есть три из четырех умерших в Украине от коронавирусной болезни, имели еще и сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.