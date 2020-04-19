Пандемия коронавируса. Карта: google.com/maps

https://racurs.ua/n136965-pandemiya-koronavirusa-ot-covid-19-umerli-uje-pochti-160-tys-chelovek-vo-vsem-mire.html

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Новый коронавирус во всем мире унес жизни 159 тыс. 668 человек.

На планете коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 2 млн. 335 тыс. 845 случаев заражения COVID-19. Больше всего инфицированных зафиксировано в Соединенных Штатах Америки — 739 тыс. 582 человека. В стране умерли 38 тыс. 381 лицо. Об этом сообщает Telegram-канал BNO News.

В Испании заразились 192 тыс. 367 человек, жертвами болезни стали 20 тыс. 181 лицо. В Италии зарегистрировали 176 тыс. 42 случая COVID-19, умерли 23 тыс. 277 человек.

Во Франции количество зараженных возросло до 151 тыс. 793 человек (19 тыс. 323 смерти), в Германии заражены уже 143 тыс. 768 человек (умерли 4 тыс. 542 человека).

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, 18 апреля коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, обнаружили уже более 2,2 млн человек в мире. Из них более 154 тыс. человек умерли, а 563 тыс. людей излечились.