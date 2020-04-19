Лісові пожежі в Україні. Фото: Прямий

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Пожежа в Чорнобильській зоні, лісові пожежі на Київщині та Житомирщині не ліквідовані.

У Зоні відчуження основні зусилля рятувальників спрямовані на гасіння чотирьох осередків тління у лісах. Для облаштування протипожежних розривів залучили важку інженерну техніку ДержНС та ЗСУ. Про це 19 квітня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На Житомирщині рятувальники допомагають гасити пожежі лісівникам на території чотирьох лісових господарств: ДП «Овруцьке ЛГ», «Овруцьке СЛГ», «Словечанське ЛГ» та «Словечанський лісгосп АПК». Вони гасять осередки тління трав’яного настилу, пеньків та деревини.

У Київській області рятувальники намагаються локалізувати чотири осередки тління на території населених пунктів Корогод, Розсоха, Крива Гора, Рудьки та Буряківка. Тут продовжують тліти пеньки, залишки деревини та два торф’яники. Крім того, для облаштування протипожежних розривів залучили важку інженерну техніку ДСНС та додатково вісім шляхопрокладачів Збройних сил України. Інженерна техніка вже створила 320 км мінералізованих смуг. Рятувальники зазначили, що пожежі не загрожують сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об'єктам Зони відчуження.

До ліквідації пожежі залучені сотні осіб, військова техніка, літаки та гелікоптери.

Нагадаємо, лісові пожежі у Житомирській області перекинулися на села. Вогонь знищив 39 будинків у населених пунктах.