Из-за нарушений на Пасху полиция возбудила пять уголовных производств. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n137001-nacpoliciya-vozbudila-pyat-ugolovnyh-del-protiv-upc-mp-za-narushenie-karantina-na-pashu.html

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Пасха в Украине отмечалась 19 апреля. Несмотря на карантин и введенные ограничения, в богослужениях приняли участие 130 тыс. украинцев. В некоторых храмах были зафиксированы массовые нарушения.

Во время празднования Пасхи полиция зафиксировала 19 нарушений карантина в целом по Украине. Были возбуждены пять уголовных производств. Об этом в Facebook сообщил замглавы Министерства внутренних дел Зорян Шкиряк.

Все уголовные производства связаны с нарушениями в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата. Четыре из них были открыты в Донецкой области и одно — в Тернопольской, пишет «Громадське». Все они возбуждены по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Самые грубые нарушения были в Почаевской лавре (Тернопольская область) и в Святогорской (Донецкая область). Отмечается, что в нарушениях виновны, прежде всего, настоятели, которые допустили большое скопление людей в храмах, хоть и знали о введенных ограничениях.

Напомним, праздничные богослужения проводились в 13 тыс. 658 храмах во всех регионах страны, участие в них приняли почти 130 тыс. лиц. Полиция обнаружила 19 случаев нарушений карантина в 13 областях.