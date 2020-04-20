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В России проходит митинг против самоизоляции. Фото: «МБХ медиа»

В России около 2 тыс. человек вышли на митинг против самоизоляции: есть задержанные (ФОТО, ВИДЕО)

20 апр 2020, 16:34
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Протесты в России из-за коронавируса в последние дни проходят в нескольких городах. Сегодня митинг проходит во Владикавказе (Северная Осетия, Россия). Более 1,5 тыс. жителей собрались в центре города и протестуют против самоизоляции.

Люди вышли на акцию протеста из-за потери работы и недостатка информации о количестве инфицированных коронавирусом. К месту события подъехали российские силовики, которые запрещают как участникам акции, так и журналистам снимать происходящее. Об этом пишет «МБХ медиа».

В России проходит митинг против самоизоляции. Фото: «МБХ медиа»

Спустя некоторое время митинг во Владикавказе стали разгонять силовики. Задержаны по меньшей мере пять человек. Участники акции сообщили, что задержаны организаторы митинга Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов, активистка Индира Габолаева, а также еще как минимум двое мужчин, имена и фамилии которых неизвестны.

Участники акции пришли к Дому правительства и потребовали, чтобы с ними поговорил глава республики Вячеслав Битаров. Через некоторое к собравшимся у здания региональной администрации вышел глава республики Вячеслав Битаров и члены республиканского правительства. Собравшимся он сообщил, что эту болезнь не он придумал, а «лечение одно — сидеть дома». Как сообщается, после этого глава МВД потребовал «убрать людей».

Сам Дом правительства сейчас оцеплен силовиками, но протестующие отказываются расходиться и требуют отставки правительства. Митинг в России продолжается уже несколько часов. В местном парламенте этому не рады.

Как сообщалось, коронавирус в России спровоцировал новую волну алкоголизма и домашнего насилия.


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