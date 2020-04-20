В России проходит митинг против самоизоляции. Фото: «МБХ медиа»

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Протесты в России из-за коронавируса в последние дни проходят в нескольких городах. Сегодня митинг проходит во Владикавказе (Северная Осетия, Россия). Более 1,5 тыс. жителей собрались в центре города и протестуют против самоизоляции.

Люди вышли на акцию протеста из-за потери работы и недостатка информации о количестве инфицированных коронавирусом. К месту события подъехали российские силовики, которые запрещают как участникам акции, так и журналистам снимать происходящее. Об этом пишет «МБХ медиа».

Спустя некоторое время митинг во Владикавказе стали разгонять силовики. Задержаны по меньшей мере пять человек. Участники акции сообщили, что задержаны организаторы митинга Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов, активистка Индира Габолаева, а также еще как минимум двое мужчин, имена и фамилии которых неизвестны.

Участники акции пришли к Дому правительства и потребовали, чтобы с ними поговорил глава республики Вячеслав Битаров. Через некоторое к собравшимся у здания региональной администрации вышел глава республики Вячеслав Битаров и члены республиканского правительства. Собравшимся он сообщил, что эту болезнь не он придумал, а «лечение одно — сидеть дома». Как сообщается, после этого глава МВД потребовал «убрать людей».

Сам Дом правительства сейчас оцеплен силовиками, но протестующие отказываются расходиться и требуют отставки правительства. Митинг в России продолжается уже несколько часов. В местном парламенте этому не рады.

Во Владикавказе силовики пытаются разогнать стихийный митинг. Протестующие взялись за камни. Из окон местного парламента кто-то комментирует происходящее.



А некоторые бойцы ОМОН, судя по видео, отказываются прогонять людей с площади под одобрение толпы.



Видео: MrMaaay/Twitter pic.twitter.com/H7uiw7UKe0

— Лентач (@oldLentach) April 20, 2020

Как сообщалось, коронавирус в России спровоцировал новую волну алкоголизма и домашнего насилия.