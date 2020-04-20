У Росії проходить мітинг проти самоізоляції. Фото: «МБХ медиа»

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Протести в Росії через коронавірус останніми днями проходять в декількох містах. Сьогодні мітинг проходить у Владикавказі (Північна Осетія, Росія). Понад 1,5 тис. жителів зібралися в центрі міста і протестують проти самоізоляції.

Люди вийшли на акцію протесту через втрату роботи і нестачу інформації про кількість інфікованих коронавірусом. До місця події під’їхали російські силовики, які забороняють як учасникам акції, так і журналістам знімати те, що відбувається. Про це пише «МБХ медіа».

Через деякий час мітинг у Владикавказі стали розганяти силовики. Затримано щонайменше п’ятьох осіб. Учасники акції повідомили, що затримані організатори мітингу Раміс Чиркін і Арсен Бесолов, активістка Індіра Габолаєва, а також ще щонайменше двоє чоловіків, імена та прізвища яких невідомі.

Учасники акції прийшли до Будинку уряду і зажадали, щоб з ними поговорив глава республіки В’ячеслав Бітаров. Через деякий до присутніх у будівлі регіональної адміністрації вийшов глава республіки В’ячеслав Бітаров і члени республіканського уряду. Присутнім він повідомив, що цю хвороба не він придумав, а «лікування одне — сидіти вдома». Як повідомляється, після цього глава МВС вимагав «прибрати людей».

Сам Будинок уряду зараз оточений силовиками, але протестувальники відмовляються розходитися і вимагають відставки уряду. Мітинг в Росії триває вже кілька годин. У місцевому парламенті цьому не раді.

Во Владикавказе силовики пытаются разогнать стихийный митинг. Протестующие взялись за камни. Из окон местного парламента кто-то комментирует происходящее.



А некоторые бойцы ОМОН, судя по видео, отказываются прогонять людей с площади под одобрение толпы.



Видео: MrMaaay/Twitter pic.twitter.com/H7uiw7UKe0 — Лентач (@oldLentach) April 20, 2020

Як повідомлялося, коронавірус у Росії спровокував нову хвилю алкоголізму і домашнього насильства.