Коронавірус футболу не перешкода: Туркменістан поновив матчі свого чемпіонатуhttps://racurs.ua/ua/n136999-koronavirus-futbolu-ne-pereshkoda-turkmenistan-ponovyv-matchi-svogo-chempionatu.htmlРакурс
Туркменістан поновлює проведення національного чемпіонату з футболу, попри те, що у світі триває пандемія коронавірусу.
Таким чином, футбольний чемпіонат країни, в якому беруть участь вісім команд, був призупинений лише менше ніж на місяць. Про це повідомляє «Радіо Азалтик».
У столиці Туркменістану місті Ашхабаді 19 квітня відбувся матч між командами «Алтин Асир» і «Копетдаг», переглянути його на стадіоні зібралися кілька сотень футбольних фанатів. Гра завершилася з рахунком 1:1.
Сьогодні ввечері мають відбутися ще кілька матчів футбольного чемпіонату.
У Міністерстві спорту країни заявили, що рішення про відновлення футбольного сезону «порадувало армію вболівальників» і було підтримане гравцями. Таким чином, ця країна приєдналася до Білорусі, Таджикистану, Нікарагуа та Бурунді, у яких також відбуваються футбольні чемпіонати.
Туркменістан призупинив свій футбольний чемпіонат 24 березня, попри те, що в країні офіційно не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Водночас влада країни без будь-яких публічних пояснень 19 березня заблокувала Ашхабад.
Минулого тижня в країні відбулася низка спортивних заходів до Всесвітнього дня здоров’я, зокрема — велопробіг в Ашхабаді, в якому, згідно з повідомленнями офіційних ЗМІ, взяли участь кілька тисяч людей.
Нагадаємо, нещодавно у правила футболу внесли зміни щодо гри рукою.