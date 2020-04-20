У Туркменістані поновлюються футбольні змагання, фото: Федерація футболу Туркменістану

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Туркменістан поновлює проведення національного чемпіонату з футболу, попри те, що у світі триває пандемія коронавірусу.

Таким чином, футбольний чемпіонат країни, в якому беруть участь вісім команд, був призупинений лише менше ніж на місяць. Про це повідомляє «Радіо Азалтик».

У столиці Туркменістану місті Ашхабаді 19 квітня відбувся матч між командами «Алтин Асир» і «Копетдаг», переглянути його на стадіоні зібралися кілька сотень футбольних фанатів. Гра завершилася з рахунком 1:1.

Сьогодні ввечері мають відбутися ще кілька матчів футбольного чемпіонату.

У Міністерстві спорту країни заявили, що рішення про відновлення футбольного сезону «порадувало армію вболівальників» і було підтримане гравцями. Таким чином, ця країна приєдналася до Білорусі, Таджикистану, Нікарагуа та Бурунді, у яких також відбуваються футбольні чемпіонати.

Туркменістан призупинив свій футбольний чемпіонат 24 березня, попри те, що в країні офіційно не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Водночас влада країни без будь-яких публічних пояснень 19 березня заблокувала Ашхабад.

Минулого тижня в країні відбулася низка спортивних заходів до Всесвітнього дня здоров’я, зокрема — велопробіг в Ашхабаді, в якому, згідно з повідомленнями офіційних ЗМІ, взяли участь кілька тисяч людей.

Нагадаємо, нещодавно у правила футболу внесли зміни щодо гри рукою.