В Туркменистане возобновляются футбольные соревнования, фото: Федерация футбола Туркменистана

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Туркменистан возобновляет проведение национального чемпионата по футболу, несмотря на то, что в мире продолжается эпидемия коронавируса.

Таким образом, футбольный чемпионат страны, в котором принимают участие восемь команд, был приостановлен лишь менее чем на месяц. Об этом сообщает «Радио Азалтык».

В столице Туркменистана городе Ашхабаде 19 апреля состоялся матч между командами «Алтын Асыр» и «Копетдаг», просмотреть его на стадионе собрались несколько сотен футбольных фанатов. Игра завершилась со счетом 1:1.

Сегодня вечером должны состояться еще несколько матчей футбольного чемпионата.

В Министерстве спорта страны заявили, что решение о возобновлении футбольного сезона «порадовало армию болельщиков» и было поддержано игроками. Таким образом, эта страна присоединилась к Беларуси, Таджикистану, Никарагуа и Бурунди, в которых также проходят футбольные чемпионаты.

Туркменистан приостановил свой футбольный чемпионат 24 марта, несмотря на то, что в стране официально не был зафиксирован ни один случай коронавируса. В то же время власти страны без каких-либо публичных объяснений 19 марта заблокировали Ашхабад.

На прошлой неделе в стране прошли ряд спортивных мероприятий ко Всемирному дню здоровья, в частности — велопробег в Ашхабаде, в котором, согласно сообщениям официальных СМИ, приняли участие несколько тысяч человек.

Напомним, недавно в правила футбола внесли изменения относительно игры рукой.