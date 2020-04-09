Правила футбола изменены

https://racurs.ua/n136462-v-pravila-futbola-vneseny-izmeneniya-otnositelno-igry-rukoy-infografika.html

Ракурс

В правила футбола Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) внесены изменения, касающиеся игры рукой и определения офсайда.

Текст соответствующего документа опубликован на сайте организации.

Таким образом, согласно новым правилам, определение игры рукой будет проходить по линии подмышки. Случайное попадание мяча в руку атакующего игрока будет считаться нарушением только в случае, если будет происходить непосредственно перед голом или голевым моментом.

Организация также опубликовала иллюстрацию, которая показывает, где именно располагается граница между игрой рукой и отсутствием этого нарушения.

Также организация внесла изменения в определение офсайда. Теперь футболист атакующей команды, который находится за линией последнего защитника соперников, не будет считаться в положении «вне игры», если мяч оказался у него в результате преднамеренной игры рукой игрока защищающейся команды.

Кроме того, уточнены правила, касающиеся работы видеоасистентов рефери (VAR). Они могут давать главному судье рекомендации, однако окончательное решение остается за ним.

Напомним, в 2016 году в футболе отменили правило двойного наказания.