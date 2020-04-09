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Правила футбола изменены
В правила футбола внесены изменения относительно игры рукой (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n136462-v-pravila-futbola-vneseny-izmeneniya-otnositelno-igry-rukoy-infografika.htmlРакурс
В правила футбола Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) внесены изменения, касающиеся игры рукой и определения офсайда.
Текст соответствующего документа опубликован на сайте организации.
Таким образом, согласно новым правилам, определение игры рукой будет проходить по линии подмышки. Случайное попадание мяча в руку атакующего игрока будет считаться нарушением только в случае, если будет происходить непосредственно перед голом или голевым моментом.
Организация также опубликовала иллюстрацию, которая показывает, где именно располагается граница между игрой рукой и отсутствием этого нарушения.
Также организация внесла изменения в определение офсайда. Теперь футболист атакующей команды, который находится за линией последнего защитника соперников, не будет считаться в положении «вне игры», если мяч оказался у него в результате преднамеренной игры рукой игрока защищающейся команды.
Кроме того, уточнены правила, касающиеся работы видеоасистентов рефери (VAR). Они могут давать главному судье рекомендации, однако окончательное решение остается за ним.
Напомним, в 2016 году в футболе отменили правило двойного наказания.
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