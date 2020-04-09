Правила футболу змінені

https://racurs.ua/ua/n136462-u-pravyla-futbolu-vneseni-zminy-schodo-gry-rukou-infografika.html

Ракурс

У правила футболу Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB) внесено зміни, котрі стосуються гри рукою та визначення офсайду.

Текст відповідного документу опублікований на сайті організації.

Таким чином, згідно з новими правилами, визначення гри рукою буде проходити по лінії пахви. Випадкове потрапляння м’яча в руку атакуючого гравця вважатиметься порушенням лише в разі, якщо відбуватиметься безпосередньо перед голом або гольовим моментом.

Організація також опублікувала ілюстрацію, котра показує, де саме розміщується межа між грою рукою та відсутністю цього порушення.

Також організація внесла зміни у визначення офсайду. Тепер футболіст атакуючої команди, який перебуває за лінією останнього захисника суперників, не вважатиметься у положенні «поза грою», якщо м’яч опинився у нього в результаті навмисної гри рукою гравця команди, що захищається.

Крім того, уточнено правила, що стосуються роботи відеоасистентів рефері (VAR). Вони можуть давати головному судді рекомендації, проте остаточне рішення залишається за ним.

Нагадаємо, у 2016 році у футболі скасували правило подвійного покарання.