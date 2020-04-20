В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n136998-epidemiya-koronavirusa-uchenye-sozdali-model-razvitiya-covid-19.html

Ракурс

Модель развития коронавирусной болезни COVID-19 создала группа китайских ученых из Сычуаньского университета науки и техники.

Ученые установили, что вирус разрушает в крови инфицированного человека гемоглобин — сложный железосодержащий белок, необходимый для питания клеток организма кислородом. Об этом говорится в работе, опубликованной в архиве препринтов научных работ ChemRxiv.

Созданная учеными модель показывает, что гемоглобин в крови атакуют не вирусные частицы, а вирусные белки. Эти белки вытесняют железо и связывают порфирины — соединения, с которыми оно было связано. Клетки легких подвергаются чрезвычайно интенсивному отравлению и воспалению из-за невозможности часто обмениваться углекислым газом и кислородом.

По словам ученых, если эта модель подтвердится, это будет означать, что с коронавирусом могут бороться ряд препаратов, таких как хлорохин — антималярийных препарат, который может защищать гемоглобин от атаки вирусных белков.

Впрочем, пока эти выводы еще не прошли научной апробации, соответствующие материалы исследователи опубликовали для обсуждения.

Напомним, Китай отрицает версию о том, что коронавирус был искусственно создан в лаборатории Уханя.