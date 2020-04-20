Погода в Украине на 21 апреля. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода завтра, 21 апреля в Украине будет достаточно прохладной. Несмотря на середину весны, температура воздуха в Украине в среднем будет колебаться в районе 9−12° тепла, а ночью в некоторых областях ожидаются заморозки.

Погода в Киеве 21 апреля будет ясной, без осадков. Температура днем будет 9−11° тепла, ночью ожидается до 2° мороза. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях днем ожидаются дожди, ночью осадки не прогнозируются. Днем столбики термометров покажут до +13°, ночью в Донецкой, Луганской и Харьковской областях будет 3−5° тепла. Погода в Сумах и Чернигове ночью будет более прохладной — до -3°.

Погодные условия будут лучше в Полтавской и Днепропетровской областях. Там 21 апреля синоптики прогнозируют +10−13° днем и до -2° ночью, без осадков.

На юге страны погодные условия будут такие: днем — 11−13° тепла, ночью — +3−5°, без осадков. В центральных областях ожидается 9−12° тепла днем и до -2° ночью.

На западе страны температура будет колебаться в районе +9−13°, ночью — до -3°. Погода во Львове на 21 апреля: днем синоптики прогнозируют +13°, без осадков. Теплее всего будет в Закарпатской области, там воздух днем прогреется до +17°, а ночью ожидается 1−3° тепла.

Также ночью 21 апреля в Украине, кроме юга и Закарпатской области, ожидаются ночные заморозки на поверхности почвы 0−5°.

Геомагнитная обстановка в Киеве будет спокойной, лишь утром ожидаются небольшие возмущения.