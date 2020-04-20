Погода в Україні на 21 квітня. Фото: Pexels

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Погода завтра, 21 квітня в Україні буде досить прохолодною. Попри середину весни температура повітря в Україні у середньому коливатиметься в районі 9−12° тепла, а вночі у деяких областях очікуються заморозки.

Погода у Києві 21 квітня буде ясною, без опадів. Температура вдень буде 9−11° тепла, вночі очікується до 2° морозу. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій областях вдень очікуються дощі, вночі опади не прогнозуються. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +13°, вночі у Донецькій, Луганській і Харківській областях буде 3−5° тепла. Погода в Сумах та Чернігові вночі буде більш прохолодною — до -3°.

Погодні умови будуть кращими у Полтавській і Дніпропетровській областях. Там 21 квітня синоптики прогнозують +10−13° вдень і до -2° вночі, без опадів.

На півдні країни погодні умови будуть такі: вдень — 11−13° тепла, вночі — +3−5°, без опадів. У центральних областях очікується 9−12° тепла вдень і до -2° вночі.

На заході країни температура буде коливатися в районі +9−13°, вночі — до -3°. Погода у Львові на 21 квітня: вдень синоптики прогнозують +13°, без опадів. Найтепліше буде в Закарпатській області, там повітря вдень прогріється до +17°, а вночі очікується 1−3° тепла.

Також вночі 21 квітня в Україні, окрім півдня та Закарпатської області, очікуються нічні заморозки на поверхні ґрунту 0−5 °.

Геомагнітна обстановка в Києві буде спокійною, лише вранці очікуються невеликі збурення.