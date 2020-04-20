У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n136998-epidemiya-koronavirusu-ucheni-stvoryly-model-rozvytku-covid-19.html

Ракурс

Модель розвитку коронавірусної хвороби COVID-19 створила група китайських учених з Сичуанського університету науки та техніки.

Учені встановили, що вірус руйнує в крові інфікованої людини гемоглобін — складний залізовмісний білок, необхідний для живлення клітин організму киснем. Про це йдеться у роботі, опублікованій в архіві препринтів наукових робіт ChemRxiv.

Створена ученими модель показує, що гемоглобін у крові атакують не вірусні частинки, а вірусні білки. Ці білки витісняють залізо та зв’язують порфіріни — сполуки, з якими воно було зв’язане. Клітини легенів зазнають надзвичайно інтенсивного отруєння та запалення через неможливість часто обмінюватися вуглекислим газом і киснем.

За словами учених, якщо ця модель підтвердиться, це означатиме, що з коронавірусом можуть боротися низка препаратів, таких як хлорохін — антималярійний препарат, який може захищати гемоглобін від атаки вірусних білків.

Втім, наразі ці висновки ще не пройшли наукової апробації, відповідні матеріали дослідники опублікували для обговорення.

Нагадаємо, Китай заперечує версію про те, що коронавірус був штучно створений у лабораторії Уханя.