Китай заперечує версію штучного створення коронавірусу. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n136981-kytay-zaperechuie-versiu-shtuchnogo-stvorennya-koronavirusu-v-laboratoriyi-uhanya.html

Ракурс

Китай відреагував на появу в США версії про штучне створення коронавірусу в лабораторії Уханьського інституту вірусології. В інституті вважають, що вчені в Китаї ще не досягли того рівня знань, щоб синтезувати в лабораторних умовах подібний вірус.

Про це заявив голова Уханьського інституту вірусології Юань Чжімін, пише CGTN.

На думку Чжіміна, немає ніяких свідоцтв, які підтверджують штучне походження вірусу SARS-CoV-2. Він також додав, що людство поки що не володіє технологіями, які б дозволили створити такий складний вірус.

Крім того, вчений впевнений, що коронавірус не зміг би «вирватися» із лабораторії, тому що співробітники суворо дотримувалися регламенту роботи зі зразками.

Як раніше писав «Ракурс», видання Fox News у недавній статті повідомило, що в лабораторії Уханьського інституту вірусології проводилися небезпечні експерименти з коронавірусом, а піддослідними вчених були кажани. Видання стверджує, що «нульовим пацієнтом», який заразився коронавірусом, був співробітник саме цієї лабораторії, а потім коронавірус поширився серед населення Уханя.