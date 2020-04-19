Війна на Донбасі. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n136980-boyovyky-na-donbasi-u-velykden-zdiysnyly-pidstupnyy-obstril-pozyciy-ukrayinskyh-zahysnykiv.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває навіть у світле свято Великодня. Проросійські бойовики у черговий раз підтвердили, що для них немає нічого святого. Сьогодні вони здійснили підступний обстріл позицій українських військовослужбовців із мінометів 82-го калібру, які заборонені мінськими домовленостями.

Обстріл наших позицій було здійснено на донецькому напрямку в районі Пісків, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

У результаті обстрілу ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

Українські воїни відповіли прицільним вогнем зі штатної зброї на зухвалу провокацію противника і змусили ворога припинити обстріл.

У штабі ООС заявили, що українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію на лінії розмежування і завжди готові адекватно реагувати на провокації ворога.

Як раніше писав «Ракурс», за даними розвідки Міноборони, російське окупаційне командування використовує введення карантинного режиму на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, для маскування проведення підготовки диверсійних груп і снайперських пар.