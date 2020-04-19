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Ракурс
Війна на Донбасі. Фото: 112 Україна

Бойовики на Донбасі у Великдень здійснили підступний обстріл позицій українських захисників

19 кві 2020, 18:49
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Війна на Донбасі триває навіть у світле свято Великодня. Проросійські бойовики у черговий раз підтвердили, що для них немає нічого святого. Сьогодні вони здійснили підступний обстріл позицій українських військовослужбовців із мінометів 82-го калібру, які заборонені мінськими домовленостями.

Обстріл наших позицій було здійснено на донецькому напрямку в районі Пісків, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

У результаті обстрілу ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

Українські воїни відповіли прицільним вогнем зі штатної зброї на зухвалу провокацію противника і змусили ворога припинити обстріл.



У штабі ООС заявили, що українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію на лінії розмежування і завжди готові адекватно реагувати на провокації ворога.

Як раніше писав «Ракурс», за даними розвідки Міноборони, російське окупаційне командування використовує введення карантинного режиму на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, для маскування проведення підготовки диверсійних груп і снайперських пар.

Джерело: Ракурс


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