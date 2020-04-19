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Ракурс
Война на Донбассе. Фото: 112 Украина

Боевики на Донбассе в Пасху совершили подлый обстрел позиций украинских защитников

19 апр 2020, 18:49
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Война на Донбассе продолжается даже в светлый праздник Пасхи. Пророссийские боевики в очередной раз подтвердили, что для них нет ничего святого. Сегодня они совершили подлый обстрел позиций украинских военнослужащих из минометов 82-го калибра, которые запрещены минскими соглашениями.

Обстрел наших позиций был совершен на донецком направлении в районе Песков, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

В результате обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Украинские воины ответили прицельным огнем из штатного оружия на наглую провокацию противника и заставили врага прекратить обстрел.


В штабе ООС заявили, что украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на линии разграничения и всегда готовы адекватно реагировать на провокации врага.

Как ранее писал «Ракурс», по данным разведки Минобороны, российское оккупационное командование использует введение карантинного режима на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, для маскировки проводимой подготовки диверсионных групп и снайперских пар.

Источник: Ракурс


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