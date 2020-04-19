У Зеленского опасаются вспышки коронавируса в Святогорске. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136979-u-zelenskogo-opasautsya-vspyshki-koronavirusa-v-svyatogorske.html

Ракурс

В Донецкой области на Пасху зафиксированы многочисленные нарушения правил карантина. Так в Святогорске были массовые нарушения карантинных мер в церкви и в Офисе президента опасаются, что через неделю в городе возможна вспышкакоронавируса.

О данных опасениях сообщила в своем Facebook пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Мендель заявила, что в Святогорске внутри здания церкви находились одновременно более 300 граждан. При этом верующие были без масок и даже не пытались соблюдать рекомендованную дистанцию.

По мнению Мендель, такое пренебрежение карантинных правил может спровоцировать через неделю вспышку коронавируса в городе. Также пресс-секретарь президента отметила, что нарушения ограничительных мер наблюдались и в других регионах.

Пренебрежение карантинных правил на Пасху может отрицательно отразиться на динамике распространения коронавируса, а также стать причиной продления карантина.

Как ранее писал «Ракурс», во время пасхального богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре грубо нарушались требования карантина. Священники даже не пытались остановить наплыв верующих в церковь. Люди в храме находились без масок и перчаток, а также не соблюдали дистанцию.