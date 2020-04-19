Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
У Зеленского опасаются вспышки коронавируса в Святогорске. Фото: Ракурс

У Зеленского опасаются вспышки коронавируса в Святогорске

19 апр 2020, 18:11
999

В Донецкой области на Пасху зафиксированы многочисленные нарушения правил карантина. Так в Святогорске были массовые нарушения карантинных мер в церкви и в Офисе президента опасаются, что через неделю в городе возможна вспышкакоронавируса.

О данных опасениях сообщила в своем Facebook пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Мендель заявила, что в Святогорске внутри здания церкви находились одновременно более 300 граждан. При этом верующие были без масок и даже не пытались соблюдать рекомендованную дистанцию.

По мнению Мендель, такое пренебрежение карантинных правил может спровоцировать через неделю вспышку коронавируса в городе. Также пресс-секретарь президента отметила, что нарушения ограничительных мер наблюдались и в других регионах.


Пренебрежение карантинных правил на Пасху может отрицательно отразиться на динамике распространения коронавируса, а также стать причиной продления карантина.

Как ранее писал «Ракурс», во время пасхального богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре грубо нарушались требования карантина. Священники даже не пытались остановить наплыв верующих в церковь. Люди в храме находились без масок и перчаток, а также не соблюдали дистанцию.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров