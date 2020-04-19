Пожары на Житомирщине. Фото: socportal.info

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Ракурс

Пожары на Житомирщине принесли много горя жителям нескольких деревень. Многие украинцы потеряли свои дома, которые буквально выгорели дотла. В связи с этим, Кабинет министров выделит финансовую помощь всем украинцам, которые пострадали в результате пожаров на Житомирщине.

Об этом во время заседания оперативного штаба в Овруче заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Ермак сообщил, что на совещании уже обговаривался вопрос предоставления помощи погорельцам. На следующей неделе на совещании Кабмина будет рассматриваться вопрос дополнительного финансирования для пострадавших от пожаров граждан.

Ермак добавил, что сегодня он будет докладывать о сложившейся ситуации президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На совещании было сказано, что вчера, 18 апреля, спасатели смогли спасти от огня 28 домов в деревнях Личманы и Магдин. В МВД уточнили, что на время пожаров было эвакуировано 48 местных жителей, которые теперь начинают возвращаться домой.

В МВД заявили, что в настоящее время местная власть предоставляет пострадавшим жителям необходимую помощь. Также были привлечены международные организации и ведутся переговоры со строительными компаниями относительно предоставления необходимых стройматериалов.

Как ранее писал «Ракурс», в селах Островы, Личманы, Средняя Рудня, Нижняя Рудня и Верхняя Рудня на Житомирщине огонь уничтожил 39 зданий, некоторые из которых самовольно использовались как дачные участки. Спасатели успели спасти 45 зданий.