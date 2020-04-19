Пожежі на Житомирщині. Фото: socportal.info

https://racurs.ua/ua/n136978-ukrayinci-yaki-postrajdaly-vid-pojej-na-jytomyrschyni-otrymaut-finansovu-dopomogu-glava-ofisu.html

Ракурс

Пожежі на Житомирщині принесли багато горя жителям кількох сіл. Багато українців втратили свої будинки, які буквально вигоріли дотла. У зв’язку з цим, Кабінет міністрів виділить фінансову допомогу всім українцям, які постраждали в результаті пожеж на Житомирщині.

Про це під час засідання оперативного штабу в Овручі заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Єрмак повідомив, що на нараді вже обговорювалося питання надання допомоги погорільцям. Наступного тижня на нараді Кабміну буде розглядатися питання додаткового фінансування для громадян, постраждалих від пожеж.

Єрмак додав, що сьогодні він буде доповідати про ситуацію президенту України Володимиру Зеленському.

На нараді було сказано, що вчора, 18 квітня, рятувальники змогли врятувати від вогню 28 будинків у селах Личмани і Магдин. У МВС уточнили, що на час пожеж було евакуйовано 48 місцевих жителів, які тепер починають повертатися додому.

У МВС заявили, що наразі місцева влада надає постраждалим жителям необхідну допомогу. Також були залучені міжнародні організації і ведуться переговори з будівельними компаніями щодо надання необхідних будматеріалів.

Як раніше писав «Ракурс», у селах Острови, Личмани, Середня Рудня, Нижня Рудня і Верхня Рудня на Житомирщині вогонь знищив 39 будинків, деякі з яких самовільно використовувалися у якості дачних ділянок. Рятувальники встигли врятувати 45 будівель.