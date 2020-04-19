Арсен Аваков. Фото: МВС України

https://racurs.ua/ua/n136976-avakov-nazvav-dvi-osnovni-versiyi-vynyknennya-pojej-na-jytomyrschyni.html

Ракурс

Пожежі на Житомирщині тривають, а їхня загальна площа вже становить 4 тис. 90 га. У Міністерстві внутрішніх справ розглядаються дві версії виникнення пожеж.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС.

Аваков повідомив, що найімовірнішою причиною пожеж є сильний суховій, у результаті якого були обірвані дроти електропередач. Іскра могла спровокувати спалах сухої трави, а сильний вітер швидко поширив вогонь на велику територію

Однак міністр додав, що у поліції є факти, які дають підстави вважати, що пожежа виникла через навмисний підпал. Наразі в Житомирській області працює група слідчих, яка повинна перевірити дану версію. Групу очолює генерал Владислав Бухарєв.

Крім цього, у Чорнобильській зоні також триває боротьба з вогнем. За версією поліції і рятувальників, масштабні пожежі могли виникнути через малосніжну зиму і суху лісову підстилку.

У той же час, глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що для ліквідації пожеж у Житомирській області задіяні 1 тис. 55 рятувальників та понад 100 одиниць техніки.

Як раніше писав «Ракурс», поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у підпалі сухостою на березі річки Ірпінь. Порушників, яким 28 і 29 років, доправили до Києво-Святошинського відділу поліції. Вирішується питання щодо оголошення підозри.