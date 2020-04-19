Погода в Україні. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n136975-pogoda-v-ukrayini-na-20-kvitnya-na-pivdni-ta-shodi-proydut-doschi-na-zahodi-ta-pivnochi.html

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Погода в Україні у Великодній понеділок, 20 квітня, буде не дуже теплою. Денна температура у середньому по Україні складе від +9°С до +16°С. У західних областях можливі нічні заморозки до -1°С. У південних і східних областях протягом доби йтимуть дощі.

Тепло у понеділок буде у Закарпатській області та на півдні, повітря вдень там прогріється до +14−16°С. Нічна температура на Закарпатті опуститься до +2−4°С, на півдні вночі повітря охолоне до +5−7°С. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують вночі у західних і північних областях нічні заморозки до -2°С. Також заморозки вночі можливі у Києві та Житомирі. Температура вночі опуститься до -1°С.

Погода у Києві 20 квітня днем ​​буде відносно теплою, повітря прогріється до +11−13°С, вночі температура повітря становитиме −1…+1°С. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Опадів не очікується.

Погода у Львові буде приблизно такою ж, як і в столиці. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −1…+1°С, вдень — піднімуться до +11−13°С. Вітер північний, 7−12 м/с.

В Одесі синоптики протягом доби прогнозують дощі. Вночі температура складе +5−7°С, вдень — +14−16°С. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі: прогнозуються дощі протягом усієї доби. Вночі градусники покажуть +3−5°С, вдень — +11−13°С.

У Харкові температура повітря вночі опуститься до +1−3°С, вдень підніметься до +10−12°С. Протягом доби очікуються дощі.

Геомагнітна ситуація у Києві буде спокійною, лише вночі очікуються невеликі обурення.

Столиця останніми днями страждає від смогу, який викликали пожежі у Київській та Житомирській областях. За інформацією метеорологів, рівень забруднення атмосферного повітря у понеділок істотно знизиться, лише у деяких районах міста можливі проблеми із забрудненням атмосфери.