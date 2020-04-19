Почаївська лавра. Фото: pravlife.org

https://racurs.ua/ua/n136974-policiya-zafiksuvala-masovi-porushennya-na-velykden-u-pochayivskiy-lavri-foto.html

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У Тернопільській області правоохоронці зафіксували масові порушення умов коронавірусного карантину.

Порушення зафіксовані у Почаївській лаврі в Кременецькому районі. Тут божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції. При цьому більшість богослужінь на території області проводилися з дотриманням встановлених обмежень. Про це 19 квітня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зазначається, що існували попередні домовленості з духовенством Почаївської лаври про те, що богослужіння мало проводитися з виконанням усіх умов та правил карантину. Віряни мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі.

За інформацією поліції, великоднє богослужіння розпочалося о 23.00 й тоді була зафіксована велика кількість людей у храмі. Крім того, десятки прихожан перебували на вулиці й не дотримувалися дистанції. Після того, як духовенство відкрило двері храму, віряни натовпом ринули всередину. Правити у храмі завершили близько 4.30. Після цього прихожани розійшлися.

У зв’язку з порушенням карантинних норм розглядається питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань, — додали в поліції.

Нагадаємо, святкові богослужіння проводилися у 13 тис. 658 храмах в усіх регіонах держави, участь у них взяли майже 130 тис. осіб. Поліція виявила 19 випадків порушень карантину у 13 областях. Правоохоронці склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження.