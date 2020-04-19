Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136973-moz-pislya-verbnoyi-nedili-stavsya-strybok-zahvoruvanosti-na-covid-19.html

Ракурс

В Україні суттєво зросла кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 після того, як люди проігнорували карантин і масово відвідували церкви у Вербну неділю, 12 квітня.

Зростання проявів захворювання медики спостерігали на четвертий та п’ятий день після того, як люди інфікувалися. Про це 19 квітня заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанова на брифінгу, який транслювався в YouTube.

Зростання виявлених захворювань за попередні дні зумовлене, зокрема, тим, що, на жаль, мало хто дотримувався наших рекомендацій щодо того, щоб залишитися вдома на Вербну неділю і не відвідувати богослужіння, — зазначив міністр.

Степанов наголосив, що також сприяло зростанню виявлених випадків і суттєве збільшення кількості тестувань. За останні 10 днів було зроблена майже тисяча ПЛР-тестів.

Нагадаємо, в Україні за останню добу коронавірус виявили у 343 осіб. Зокрема, захворіли 26 дітей та 53 медичних працівники. Вчора провели 4 тис. 695 ПЛР-тестів.

Станом на сьогоднішній ранок зафіксовано 5 тис. 449 випадків коронавірусної інфекції COVID-19, повністю одужали від хвороби 347 осіб. Від коронавірусу померла 141 особа.