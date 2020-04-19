Коронавірус в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n136972-ukrayina-zakupyt-u-ssha-novyy-medpreparat-vid-covid-19.html

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Міністерство охорони здоров’я України хоче закупити у Сполучених Штатів Америки новий препарат від коронавірусу.

Наразі міністерство займається тим, щоб закупити препарат «Ремдесивір», який використовують при лікуванні коронавірусної інфекції. Урядовці діють і через дипломатичні канали, щоб доставити ці ліки в Україну. Про це 19 квітня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, який транслювався в YouTube.

За словами глави МОЗ, цей препарат включали до українського протоколу лікування COVID-19. Зазначається, що «Ремдесивір» виготовляє одна з американських компаній. Цей препарат свого часу застосовували від лікування вірусу Ебола, але результати були не надто хороші.

Протокол передбачає, що препарат повинен використовуватися при тяжких і критичних станах хворих.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що наразі у світі розробляються 70 вакцин від коронавірусу. Найбільший прогрес є у ліків, які розроблені гонконзькою компанією CanSino Biologics Inc. спільно з Пекінським інститутом біотехнологій. Ця вакцина проходить вже другий етап досліджень.