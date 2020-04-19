Богослужіння на Великдень. Фото: udmpravda.ru

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У Донецькій області віряни, які прийшли на великоднє богослужіння у Свято-Успенську Святогірську лавру, знехтували вимогами карантину.

Парафіяни ігнорували правила соціальної дистанції, багато людей були без захисних масок та рукавичок. Серед вірян було багато літніх людей. Священики також не виконували правил карантину. Трансляція богослужіння проводилася в YouTube.

У мережі з’явилося відео того, як відбувалося богослужіння в лаврі. На відео та скріншотах видно, як люди щільно стоять одне біля одного.

Нагадаємо, у Києві в Свято-Введенському храмі у ніч на Великдень провели хресну ходу, які організувала Українська православна церква Московського патріархату.