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Ракурс
Богослужение на Пасху. Фото: udmpravda.ru

Давка и верующие без масок: на Донетчине толпа встречала Пасху с нарушением правил карантина (ФОТО, ВИДЕО)

19 апр 2020, 13:13
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В Донецкой области верующие, которые пришли на пасхальное богослужение в Свято-Успенскую Святогорскую лавру, пренебрегли требованиями карантина.

Прихожане игнорировали правила социальной дистанции, много людей были без защитных масок и перчаток. Среди верующих было много пожилых людей. Священники также не выполняли правил карантина. Трансляция богослужения проводилась в YouTube.

В сети появилось видео того, как проходило богослужение в лавре. На видео и скриншотах видно, как люди плотно стоят друг возле друга.

Богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре. Скриншот из трансляции

Богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре. Скриншот из трансляции

Богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре. Скриншот из трансляции


Напомним, в Киеве в Свято-Введенском храме в ночь на Пасху провели крестный ход, которые организовала Украинская православная церковь Московского патриархата.

Источник: Ракурс


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