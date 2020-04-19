Богослужение на Пасху. Фото: udmpravda.ru

https://racurs.ua/n136971-davka-i-veruuschie-bez-masok-na-donetchine-tolpa-vstrechala-pashu-s-narusheniem-pravil-karantina.html

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В Донецкой области верующие, которые пришли на пасхальное богослужение в Свято-Успенскую Святогорскую лавру, пренебрегли требованиями карантина.

Прихожане игнорировали правила социальной дистанции, много людей были без защитных масок и перчаток. Среди верующих было много пожилых людей. Священники также не выполняли правил карантина. Трансляция богослужения проводилась в YouTube.

В сети появилось видео того, как проходило богослужение в лавре. На видео и скриншотах видно, как люди плотно стоят друг возле друга.

Напомним, в Киеве в Свято-Введенском храме в ночь на Пасху провели крестный ход, которые организовала Украинская православная церковь Московского патриархата.