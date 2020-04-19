Коронавирус распространяется в армии. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n136970-v-voorujennyh-silah-vozroslo-kolichestvo-inficirovannyh-covid-19.html

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Коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватили еще три бойца Вооруженных сил Украины.

Зараженные лечатся в Виннице, Черновицком госпитале и гражданской больнице Львовской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Об этом 19 апреля сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Всего в рядах украинской армии зарегистрировали 32 случая заболевания COVID-19. Болезнь унесла жизни двух военных, еще два человека выздоровели. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 300 человек.

Напомним, в ВСУ сообщали, что чаще всего инфицирование среди военных происходит во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), что не входят в круг лиц, с которыми военные общаются ежедневно.