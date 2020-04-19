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Ракурс
Коронавірус поширюється в армії. Фото: slovoidilo.ua

У Збройних силах зросла кількість інфікованих COVID-19

19 кві 2020, 12:39
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Коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопили ще троє військовослужбовців Збройних сил України.

Заражені лікуються у Вінниці, Чернівецькому госпіталі та цивільній лікарні Львівської області. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. Про це 19 квітня повідомило командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.


Загалом у лавах української армії зареєстрували 32 випадки захворювання на COVID-19. Хвороба забрала життя двох військових, ще двоє одужали. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 300 осіб.

Нагадаємо, в ЗСУ повідомляли, що найчастіше інфікування серед військових відбувається під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими військові спілкуються щодня.

Джерело: Ракурс


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